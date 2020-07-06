وزارة الكهرباء توضح حقيقة موافقة رئيس الوزراء على صرف رواتب 4 اشهر لاصحاب الاجور والعقود

2020/07/06 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة الكهرباء، الإثنين (06 تموز 2020)، حقيقة موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على صرف رواتب 4 اشهر لأصحاب العقود والأجور في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالوقت الذي تسعى فيه وزارة الكهرباء لتقديم الخدمة للمواطنين وتكون صوت أبنائها العاملين في جميع مفاصل الوزارة فيما يخص تأمين جميع مستحقاتهم المالية وتمكينهم لضمان مستقبلهم في وظيفة دائمة، وحيث الشكر موصول لجميع من تعاون في إيصال مطالب الاخوة الأجور والعقود والذين تُشكر جهودهم القيمة".واضاف البيان أن "الوزارة لم تبلغ بأي كتاب رسمي او موافقة تحريرية او شفهية من مجلس الوزراء بما ذكر حول موافقة السيد رئيس الوزراء على صرف مستحقات اربع شهور بحسب الدائرة الادارية بمقر الوزارة". واشار الى أن "الوزارة من واجبها السعي وهي ساعية فعلاً بشتى الطرق لتأمين مستحقات ابنائها الأجور والعقود وقراء المقاييس حيث فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء حول تضمين المستحقات والموافقة على تامينها وصرفها".وأوصت الوزارة بحسب البيان "بالدقة في نشر هكذا اخبار وإستنادها إلى كتب ومخاطبات رسمية تبلغ بها الوزارة رسميا واعتماد ما ينشر من خلال صفحاتها ومواقعها الرسمية".

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