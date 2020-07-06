بالتفاصيل: حقيقة اتفاق بغداد وأربيل على تقاسم الارض “قرب الخط الاخضر”،، ومراكز إنتشار للجيش والبيشمركة

2020/07/06 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، موافقة الحكومة الاتحادية على إعادة انتشار البيشمركة الكردية في عدة مناطق مختلف بشأنها ضمن حدود محافظات نينوى وديالى وكركوك.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “عقدت قيادة العمليات المشتركة وبحضور ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوكالات والاجهزة الامنية اجتماعا ت مع قيادة قوات البيشمركة وقد […]

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