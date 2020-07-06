العمل تعفي مشاريع القطاع الخاص من الغرامات التأخيرية لغاية الأول من تموز الجاري

2020/07/06 | 18:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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