رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد لماتيتش

2020/07/06 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين، تمديد عقد متوسط ميدانه الصربي نيمانيا ماتيتش حتى العام 2023 بعد المفاوضات الناجحة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.وقال يونايتد في بيان نشره عبر موقعه: “يسر مانشستر يونايتد إعلان تجديد التعاقد مع نيمانيا ماتيتش حتى يونيو 2023” ومن جهته، قال ماتيتش البالغ 31 عاما: “لا يزال لدي […]

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