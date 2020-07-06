الامن النيابية: السفارة الامريكية في بغداد ارتكبت سابقة خطيرة

2020/07/06 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين، بان السفارة الامريكية في بغداد ارتكبت سابقة خطيرة.وقال الركابي لـ /المعلومة/، إن “وضع السفارة الامريكية في بغداد منظومة قتالية فوق مبانيها سابقة خطيرة في العمل الدبلوماسي”، مؤكدا بان “جوهر عمل السفارات هو بناء علاقات بين البلد المضيف وبين بلدها الام لكن ما […]

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