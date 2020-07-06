العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن اجتماعات مع البيشمركة

2020/07/06 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، بياناً بشأن اجتماعات تم عقدها مع قوات البيشمركة، مؤكدة أنه لم يتم مناقشة اي موضوع يخص عودة البيشمركة الى كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قيادة العمليات المشتركة وبحضور ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوكالات والاجهزة الامنية عقدت اجتماعات مع قيادة قوات البيشمركة وقد تم مناقشة القضايا الميدانية المهمة التي تخص مناطق الحدود الفاصلة بين حرس الاقليم والقوات الاتحادية على طول الخط الفاصل وكذلك الثغرات والفراغات الامنية التي استغلت من قبل المجاميع الارهابية".

وأضاف البيان أنه "كان لقاءً مهنيا هدفه التنسيق والعمل على حل المشاكل والمعوقات لمكافحة الارهاب وضبط الامن في هذه المناطق والتي هي ضمن المهام الاتحادية في مكافحة الارهاب"، مؤكداً أنه "لم يجر مناقشة اي موضوع يخص عودة البيشمركة الى كركوك او مناطق اخرى كما روجت لها احدى الجهات السياسية".

ودعا البيان وسائل الاعلام كافة الى أن "تستقي معلوماتها من المصادر الرسمية المخولة للتصريح في قيادة العمليات المشتركة (خلية الاعلام الامني، المتحدث باسم العمليات المشتركة) والابتعاد عن تضليل الراي العام او الانسياق مع الاخبار والقصص العارية عن الصحة".





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