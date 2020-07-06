2020/07/06 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ تفاصيل الموقف الوبائي لكورونا اليوم الاثنين ، واعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-أبو دشير ——— ٥أبو غريب ——- ١٤الاسكان ——— ٢البياع ———- ٣التاجي ——— ٤الحارثية ——- ٢الحرية ——— ١الدورة ——— ١٠الرحمانية —— ١الشالجية —— ٣الشرطة الخامسة ——- ١الشعلة ———- ٩الطوبجي ——- ٦العامرية ———١العطيفية ——— ١الغزالية ——— ١الكاظمية ——- ٨المحمودية —— ٥المعالف -——- ١المنصور ——— ٢اليرموك ——— ٤جكوك ———- ١حي الجامعة ——- ١حي الجهاد ——— ٨حي الخضراء —— ١حي العامل ——- ١٢حي العدل ———٥سكنة جانب الرصافة ——- ٥الوفيات :-وفاة/٣٤سنة/انثى/الوشاش/محلة٦١٩- وفاة/٦٠سنة/انثى/دار المسنين والعجزة.- وفاة/٨١سنة/ذكر/الغزالية/محلة٦٧١-وفاة/٤٨سنة/انثى/السيدية/محلة٨٢٧

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تعلن تفاصيل الوفيات والاصابات الجديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تعلن تفاصيل الوفيات والاصابات الجديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).