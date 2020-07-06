2020/07/06 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي نفط الوسط، ضم لاعب الزوراء عبد الله عبد الامير لصفوف فريقه الكروي.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/ ان “ادارة نادي نفط الوسط، تعاقدت مع لاعب الزوراء السابق عبد الله عبد الأمير، لتمثيل عندليب الفرات في الموسم المقبل”.تجدر الإشارة الى ان اللاعب عبد الأمير انتقل الى صفوف الزوراء في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الوسط يضم لاعب وسط الزوراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الوسط يضم لاعب وسط الزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).