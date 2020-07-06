بعد شرط ارتداء الكمامات.. مستودع إيراني يحتكرها ويتسبب بشحتها في السوق

2020/07/06 | 19:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة بعد يوم واحد من بدء الحكومة الإيرانية في تنفيذ أمر الاستخدام الإجباري للكمامات في المناطق العامة والمغلقة، أشارت تقارير إلى شح الكمامات وارتفاع أسعارها في مناطق مختلفة من البلاد.يأتي هذا فيما أعلنت الشرطة الإيرانية عن تدخلها في القضية واكتشاف مخازن من الكمامات المحتكرة، بينما أعلن نائب قائد شرطة طهران للرقابة العامة، نادر مرادي، اليوم الاثنين، عن اكتشاف أكثر من 2.7 مليون كمامة وأكثر من مليوني زوج من القفازات، إلى جانب سلع أخرى محتكرة، بما في ذلك الكحول والمطهرات في مستودع واحد فقط، غربي طهران، وقال مرادي إن الشرطة تدخلت لمواجهة احتكار الكمامات وارتفاع أسعارها.وفي الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس جمعية الصيادلة الإيرانيين، علي فاطمي، نقص الكمامات في المدن والبلدات الصغيرة، وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء، محمد رضا شانه ساز، إنه لا يوجد حاليًا أي نقص في الكمامات في البلاد، مضيفاً أنه بسبب اختلاف الأسعار، حدث "تهريب عكسي" وقام بعض الأشخاص بتصدير كميات من الكمامات بسبب ارتفاع سعر الدولار.وفي بعض المحافظات، بما في ذلك خراسان الشمالية، أكد المسؤولون الرسميون وجود نقص في الكمامات.وفي وقت سابق، في الموجة الأولى من تفشي كورونا وذروته في مارس/آذار، كان هناك نقص في الأدوات الصحية، بما في ذلك الكمامات والمطهرات، بالإضافة إلى زيادة أسعارها في طهران ومدن أخرى.یذکر أنه بأمر من مقر مكافحة كورونا في إيران، أصبح استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة إلزاميًا منذ يوم الأحد.وفي غضون ذلك، أعلن المسؤولون المحليون في مختلف المحافظات، في الأيام القليلة الماضية، عن عدم وجود أسرة في المستشفيات الخاصة بمرضى كورونا.وفي طهران، حذر بيام طبرسي، مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري، من أن العديد من المستشفيات التي تقبل مرضى كورونا قد امتلأت.وفي محافظات أصفهان وخراسان رضوي وزنجان وبوشهر وکلستان، بالإضافة إلى عدد من المدن ذات اللون الأحمر، أصدر المسؤولون فی القطاع الصحي تحذیرات مماثلة بشأن نقص المواد الصحية وأجهزة التنفس وامتلاء المستشفیات.

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