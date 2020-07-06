2020/07/06 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن حصيلة المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية، وتحت مسميات مختلفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأشارت الهيئة في بيان، الى ضبط تسعمئة وثمان وثمانين مخالفة منذ مطلع العام الحالي، ولغاية الثلاثين من حزيران الماضي، بواقع مئتين وخمس وثمانين مخالفة تتعلق بالدعاوى الجمركية المحالة إلى القضاء، وخمسمئة وأربع وثلاثين مخالفة تم ضبطها من قبل مقر الهيئة من قسم متخصص بمراقبة المنافذ الحدودية بالكاميرات، تتضمن التلاعب باستيفاء فروقات الترسيم ومحاسبة مرتكبيها بإحالتهم إلى الجهات القضائية.

وأضاف البيان ان مئة وتسعا وعشرين مخالفة أخرى كانت تحت مسمى تهريب الأدوية والعجلات المخالفة للضوابط والتعليمات النافذة، إضافة الى رصد الهيئة أربعين مخالفة تتعلق بتهريب المخدرات، مبينة ان ضبط تلك المخالفات جاء نتيجة إجراءات الهيئة، وتطبيق استراتيجيتها الجديدة في تدقيق جميع الإجراءات الجمركية للمعاملات والإرساليات المنجزة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في زيادة الإيرادات المتحققة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: ضبط 988 مخالفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية: ضبط 988 مخالفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).