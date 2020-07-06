الطاعون الدملي.. الصين تحذر من بكتيريا فتاكة تهدد العالم

2020/07/06 | 19:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أطلقت السلطات الصحية في الصين، أمس الأحد، تحذيرا بعد ظهور البكتيريا الأخطر في تاريخ البشرية والتي تسببت في قتل عشرات الملايين.وبحسب موقع قناة “سي جي تي إن” الصينية إنه تم تسجيل حالة إصابة بمرض “الطاعون الدملي”، والذي تسببه بكتيريا تسمى “يرسينيا بستيس”، والتي سببت أكبر جائحة في تاريخ البشرية.وأصدرت اللجنة الصحية […]

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