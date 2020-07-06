2020/07/06 | 19:41 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. فلاحون يرمون بضاعتهم في الشارع احتجاجا على استمرار الاستيراد - فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 19:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. فلاحون يرمون بضاعتهم في الشارع احتجاجا على استمرار الاستيراد - فيديو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. فلاحون يرمون بضاعتهم في الشارع احتجاجا على استمرار الاستيراد - فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).