قفاز جديد يترجم لغة الإشارة بشكل فوري

2020/07/06 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..صمم أخصائيون في الهندسة البيولوجية قفازا قادرا على ترجمة لغة الإشارة الأميركية إلى الكلام بشكل فوري.ويحتوي القفاز “المترجم” على مستشعرات رقيقة وقابلة للتمدد تعمل حتى أطراف الأصابع قادرة على التقاط حركات اليد والأصابع من خلال موصلات كهربائية.ويتم توصيل هذه المستشعرات بدارة كهربائية بحجم العملة تقريبا، يرتديها المستخدم على معصمه، بحسب صحيفة […]

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