2020/07/06 | 19:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلوي.. ذهبت الى بيروت لكي "اتعارك" وهذا ما يفعله بنا اللبنانيون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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