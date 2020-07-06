قيادي كردي يطالب بمنح مكونه منصباً أمنياً رفيعاً ويحذر من تكرار تجربة نظام صدام

2020/07/06 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الإثنين، 06 تموز، 2020، بمنح المكون الكردي منصبا أمنيا رفيع المستوى، فيما حذر من تكرار تجربة نظام صدام حسين السابق في توزيع المناصب على مكون دون اخر.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تمثيل الكرد في المؤسسة العسكرية العراقية لا يتجاوز الـ 1% وهذا أمر خطير جدا ويمثل انتهاكا للشراكة الوطنية"، مبينا أن "حديث رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا في وقت سابق، عن وجود تمثيل للكرد في الجيش العراقي غير دقيق، كما أننا لا نعرف أين هو هذا التمثيل وماهي الفرق العسكرية التي يقودها ضباط كرد".

واضاف أن "الجيش يجب أن يكون لجميع العراقيين وان لا تتكرر تجربة النظام السابق في اختزال المؤسسة العسكرية بمكون واحد، حتى لا يشعر المواطن الكردي بأن الجيش العراقي لا يمثله".

وتابع أن "الكرد يجب اعطائهم منصبا أمنيا رفيعا، كحق دستوري وسياسي وانتخابي".وكان محمد رضا ال حيدر ، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، رأى الاحد 5 تموز 2020، ان الفساد هو السبب الرئيس وراء سقوط مدينة الموصل بيد داعش، مشيرا الى ان توزيع المناصب العسكرية وفق اسس طائفية هو اساس خراب المؤسسة العسكرية في العراق فيما اشار الى منصب رئيس اركان الجيش يجب ان لا يكون للكرد.وقال ال حيدر في حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز ان "التوازن في المناصب الامنية جيد ومنصًف ومتابع بدقة ومن ضمن اختصاصي ولا يوجد استبدال لمناصب سنية باخرى شيعية".واضاف ان "منصب رئيس اركان الجيش من غير الممكن ان يكون من الكرد والتوازن الأمني موجود في وزارات الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات".وتابع "يجب ان يكون الاختيار للمناصب على أساس المهنية وليس على أساس الطوائف لبناء المؤسسة الامنية ورئيس اركان الجيش الفريق يار الله شخص وطني وكفء وقاتل الإرهاب".ومضى "وزير الدفاع منصب سياسي، وقد بذلنا جهدا كبيرا من اجل ان تكون شخصية عسكرية وامنية متخصصة من الوزارة لهذا المنصب، ومع منصب وزير الداخلية أيضا".واضاف ان "اختيار المناصب على اساس الطائفة دمر المؤسسة العسكرية من 2006 والى 2020"، مشيرا الى ان "التوازن في وزارتي الداخلية والدفاع مقسم حسب نسب لضمان التوازن وفي الكلية العسكرية ايضا نفس الالية".وتساءل "هل يوجد من قادة الفرق والشرطة في المحافظات السنية من خارج المكون؟..



هناك توازن واضح في وزارة الدفاع في الكليات العسكرية وكليات الأركان كل حسب مكونه".واكد ان "قادة عمليات الانبار، والجزيرة، ونينوى، وديالى، جميعهم من المكون السني".وقال ان"الفساد هو من اسقط مدناً بيد داعش وليس القيادات العسكرية الشيعية، ايضاً كان هناك ضغط كبير".ونبه بالقول "في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كانت المناصب الامنية تباع وتشترى، ومن حق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ان تكون له الحرية في تقسيم المناصب واختيارها".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة الكهرباء، الإثنين (06 تموز 2020)، حقيقة موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على صرف رواتب 4 اشهر لأصحاب العقود والأجور في الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالوقت الذي تسعى فيه وزا

بغداد اليوم- متابعة

قالت جماعات حقوقية إن 10 أطباء وستة صحفيين على الأقل اعتقلوا منذ أن وصل فيروس كورونا المستجد مصر لأول مرة في شباط الماضي.

وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات المصرية السيطرة على تفشي فيروس كورونا، حاولت الأجهزة الأمنية تكم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد مدير قسم الصحة العامة بدائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، بشار عبد اللطيف، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بفيروس كورونا في سجن الأحداث بجانب الكرخ، فيما كشف طريقة انتقال الفيروس إلى النزلاء.

وقال بشار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قيادي كردي يطالب بمنح مكونه منصباً أمنياً رفيعاً ويحذر من تكرار تجربة نظام صدام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قيادي كردي يطالب بمنح مكونه منصباً أمنياً رفيعاً ويحذر من تكرار تجربة نظام صدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).