اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تصدر قرارات جديدة في مواجهة كورونا

2020/07/06 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على نطاق اوسع.

وبحسب وثيقة، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في جلستها الثالثة عشرة، "التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لا سيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المحلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعجلات ومحاسبة المخالفين على وفق ما جاء في قراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (40 و 57 لسنة 2020)".

وقررت اللجنة ايضا "الاستمرار بفرض حظر التجول الجزئي والكلي، والتشديد على متابعة تنفيذه بواسطة غرفة العمليات المركزية المؤلفة بموجب قرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية (63 لسنة 2020) وغرف العمليات الفرعية المؤلفة في المحافظات كافة".

ووجهت اللجنة بـ"غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية أسبوعين بدءا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم 20 من الشهر الجاري، على أن تصدر وزارة الصحة التعليمات اللازمة بالاجراءات الوقائية المطلوبة قبل إعادة افتتاحها".

وبحسب الوثيقة، وافقت اللجنة على "استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين يومين في الأسبوع، وإخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري، وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع".

ووجهت بـ"تهيئة دائرتي صحتي البصرة وديالى المستلزمات الطبية والصحية الكفيلة لضمان عملية التبادل التجاري تبادلا تجاريا يضمن سلامتها من (فايروس كورونا)، مع التأكيد على منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري".

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