2020/07/06 | 19:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في العراق، يوم الاثنين، استئناف التبادل التجاري في معبرين حدوديين مع إيران مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة ورد لوكالة شفق نيوز، إنها وافقت على استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين يومين في الأسبوع.

وأشارت إلى "إخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري، وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع".

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