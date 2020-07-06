2020/07/06 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت السعودية مجموعة من الضوابط الوقائية الخاصة بموسم الحج هذا العام بعد السماح لعدد محدود جدا للراغبين من شتى الجنسيات من الموجودين داخل المملكة فقط بأداء الفريضة في ظل تفشي فيروس كورونا.وأصدر المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض كوفيد-19، والتي من بينها منع لمس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحج في زمن كورونا: جمرات معقمة،، وممنوع لمس الكعبة والحجر الأسود) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحج في زمن كورونا: جمرات معقمة،، وممنوع لمس الكعبة والحجر الأسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).