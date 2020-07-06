صحة الانبار لـ” العهد نيوز”: تشكيل فرق صحية لتوعية بفيروس كورونا في مناطق جنوبي الفلوجة

2020/07/06 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير اعلام قطاع الفارس العربي في قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار ناظم الحديدي، اليوم الاثنين، عن تشكيل فرق طبية لنشر الوعي الصحي والوقائي لتجنب تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال الحديدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” مدير دائرة صحة الانبار الدكتور خضير خلف شلال […]

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