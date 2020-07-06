وزير الخارجية: العالم يواجه اليوم فيروسين هما..؟

2020/07/06 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الاثنين، أن ترامب ينفذ علنا ضد ايران ما كانت الإدارات الاميركية السابقة تنفذه وراء الكواليس.وفي حديثه خلال الاجتماع الافتراضي المتوسطي ISPI قال محمد جواد ظريف: إذا بدأت الاطراف الاوروبية بتنفيذ ما اتفقت عليه، فمن الممكن إنقاذ الاتفاق النووي.وفي هذا الاجتماع قال ظريف ان الميزانية […]

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