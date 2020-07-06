2020/07/06 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسمية حازم صالح مدربا لفريق الديوانية الكروي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 20:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية حازم صالح مدربا لفريق الديوانية الكروي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية حازم صالح مدربا لفريق الديوانية الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).