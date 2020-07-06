فضيحة إدارية،، رئيس الوقف السني يستبق انتهاء مدته بتكليف نفسه إدارة اموال الوقف!

2020/07/06 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، كتاب موقع بأسم رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش يتضمن مخالفات إدارية، بحسب قولهم.ويتضمن الكتاب الذي انتشر على مواقع التواصل، تنحية كمبش لمدير هيئة إدارة واستثمار اموال الوقف السني رعد الهادي ذاكر محمود من مهامه، واسناد المنصب لنفسه، الى إشعار آخر.وبحسب […]

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