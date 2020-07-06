2020/07/06 | 20:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بوفاة مدير إذاعة عراقية جراء إصابته بصعقة كهربائية في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإعلامي أحمد القصير مدير إذاعة الصدى المحلية في الديوانية توفي جراء تعرضه لصعقة كهربائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("صعقة" تودي بحياة مدير إذاعة عراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("صعقة" تودي بحياة مدير إذاعة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).