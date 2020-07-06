الخارجية تعلن تسيير رحلة لإعادة 138 عراقياً من الأردن

2020/07/06 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تسيير رحلة جوية استثنائيّة لإعادة 138 عراقياً من المملكة الأردنيّة الهاشميّة .

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