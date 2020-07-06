خاص لـ”العهد نيوز”.. مسؤول محلي يكشف اسباب رفض عودة 65 اسرة نازحة شرقي الرمادي

2020/07/06 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، اليوم الاثنين، الدواعي الحقيقة من وراء رفض عودة 65 اسرة نازحة الى مناطق سكناها شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز، ان ” مؤشرات امنية ومشاكل عشائرية تحول دون عودة نحو 65 اسرة نازحة الى مناطق سكناهم المحررة في قضاء […]

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