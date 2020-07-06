من الآخر .. رئاسة المخابرات العامة لن تذهب لحزب البعث المنحل

2020/07/06 | 20:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ اياد السماوي ..بيان تحالف القوى العراقية الذي جاء ردّا على تكليف رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي للسادة قاسم الأعرجي مستشارا للأمن الوطني وعبد الغني الأسدي رئيسا لجهاز الأمن الوطني ..طالب السيد رئيس مجلس الوزراء أن يأخذ بنظر الاعتبار المادة ( 9 / أولا / أ ) من الدستور والتي تنص على […]

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