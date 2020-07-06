2020/07/06 | 20:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة والسلامة تصدر حزمة قرارات جديدة وتوضح بشأن حظر الجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والسلامة تصدر حزمة قرارات جديدة وتوضح بشأن حظر الجوال) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والسلامة تصدر حزمة قرارات جديدة وتوضح بشأن حظر الجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).