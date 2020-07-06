العلاقة بين وضعية النوم وآلام أسفل الظهر

2020/07/06 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف الدكتور لو تشونغ، من مستشفى إعادة التاهيل في بكين، أن سبب آلام أسفل الظهر المزمنة هي وضعية النوم غير الصحيحة.وأشار في حديث لصحيفة غلوبال تايمز الصينية، إلى أن الشخص في هذه الحالة لا يفقد الراحة فقط، بل وعلاجه لن يعطي النتائج المطلوبة.وقال “قد تشطب ليلة نوم واحدة بوضعية غير صحيحة، […]

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