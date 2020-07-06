هجوم لداعش يوقع ضحايا بالحشد العشائري في ديالى

2020/07/06 | 20:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أوقع هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش مساء يوم الاثنين، ضحايا بين صفوف الحشد العشائري بمحافظة ديالى، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد مقاتلي الحشد العشائري لقي حتفه وأصيب اثنان آخران بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية قرب منطقة شاقراق" على بعد 40 كيلومترا شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأوضح المصدر أن "الاجهزة الامنية بدأت بتطويق منطقة الحادث وإجراء تمشيط واسع".

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