صحة اقليم كردستان تعلن الموقف الوبائي اليومي

2020/07/06 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 11 وفاة واكثر من 300 اصابة جديدة بفيروس كورونا 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان رسمي انه تم "تسجيل 324 اصابة جديدة في الاقليم بعد اجراء فحوصات على 2798 نموذجا".

واكد البيان انه تم " تماثل 97 حالة للشفاء التام، كما توفي 11 شخص نتيجة اصابتهم بالفيروس 6 منهم في اربيل و5 في السليمانية".

ووفقا لصحة كردستان فقد بلغ المجموع الكلي للاصابات 7639 اصابة، شفيت منها 2789 فيما توفيت 263 حالة.

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بغداد اليوم - بغداد

نظمت وزارة التربية، الاثنين، حملة فحص وبائي فعال لموظفي ومنتسبي الوزارة بهدف تأمين السلامة لهم من فيروس كورونا وفقاً لبيان رسمي.

واوضح المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان لهُ، ان "فريقا متخصصا من قسم الصحة العامة التا

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على نطاق اوسع.

وبحسب وثيقة، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في جلستها الث

بغداد اليوم - متابعة

طرح مدير دائرة الصحة العامة - د.



رياض عبد الأمير، حلاً قال انه هو الوحيد الممكن لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، مشيراً الى انه طبق في بلدين أحدهما عربي ونجح فيما كشف عن سببين تسببا بتصاعد الوفيات.

وقال عبد

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