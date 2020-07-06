صعقة كهربائية تودي بحياة اعلامي في الديوانية

2020/07/06 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، بتعرض اعلامي يعمل مديرا لإذاعة محلية بمحافظة الديوانية إلى صعقة كهربائية، ادوت بحياته على الفور.

وقال المراسل، إن الاعلامي احمد القصير مدير اذاعة الصدى المحلية في الديوانية، توفي اليوم نتيجة تعرضه لصعقه كهربائية.

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