كورونا.. وزارة عراقية تنظم حملة فحص وبائي لمنتسبيها

2020/07/06 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادنظمت وزارة التربية، الاثنين، حملة فحص وبائي فعال لموظفي ومنتسبي الوزارة بهدف تأمين السلامة لهم من فيروس كورونا وفقاً لبيان رسمي.

واوضح المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان لهُ، ان "فريقا متخصصا من قسم الصحة العامة التابع لقاطع الرصافة، اجرى فحوصات واختبارات لموظفي الوزارة عن طريق اخذ مسحات سريعة لهم لبيان مدى سلامتهم من فيروس كورونا، هذا وتضمنت الحملة التي جاءت بالتعاون مع الدكتور حازم الجميلي وكيل وزارة الصحة، تقديم النصائح والإرشادات الطبية للموظفين والتأكيد على مراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور الاعراض".

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بغداد اليوم- اربيل

أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 11 وفاة واكثر من 300 اصابة جديدة بفيروس كورونا 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان رسمي انه تم "تسجيل 324 اصابة جديدة في الاقليم بعد اجراء فحوصات على 2798 نموذجا".

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على نطاق اوسع.

وبحسب وثيقة، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في جلستها الث

بغداد اليوم - متابعة

طرح مدير دائرة الصحة العامة - د.



رياض عبد الأمير، حلاً قال انه هو الوحيد الممكن لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، مشيراً الى انه طبق في بلدين أحدهما عربي ونجح فيما كشف عن سببين تسببا بتصاعد الوفيات.

وقال عبد

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