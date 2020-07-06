كيف نقرأ التاريخ - العربي عقون

2020/07/06 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#العربي_عقون يمكن أن نطرح سؤالا مفصليا : كيف نقرأ التاريخ ، لقد تبيّن لنا أن الآفة التي ضربت عالمنا العربي هي دون ريب آتية من "قراءته" الساذجة المسطحة للتاريخ ، ومع أن القوة الطاردة هي التي تقذف الصواريخ للانطلاق نحو أعالي الفضاء إلا أنّ عالمنا العربي في اتجاه معاكس يحتمي بكهفه لا يبرحه ويطلق العنان لأحلام اليقظة فإذا هو قد أحيا دولة بني أمية ليجعلها "وطنا" قوميا عربيا من الهند والسند إلى كناريا ليبني إمبراطور ......





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