لا سياسة منذ الأمس .. - فؤاد النمري

2020/07/06 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري لا سياسة منذ الأمس..كتبت قبل أيام فيما يقطع على أن سياسيي العصر من مختلف النحل والأطياف إنما هم أفاقون وأوغاد طالما أنهم يتبنون سياسات زائفة لا تمت للواقع بصلة وهم لذلك يخدعون شعوبهم ويضللونها .أحد هؤلاء السياسيين الذي لا يحسن القراءة رد يصفني بالوغد الأفاق وهو لم يفهم أنني قلت ما قلت لأنني لم أعد أمارس السياسة وقد تعداها التاريخ وانقرضت .أحكمُ الحِكم التي حكم فيها ماركس هي تلك ......





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