خطة -سلام- ام غطرسة سافرة؟! - فارس محمود

2020/07/06 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود (كلمة حول مساعي ضم حكومة نتنياهو لمناطق من الضفة الغربية)لقد اخفقت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بالشروع بتنفيذ خطة ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وهي الخطة التي حدد لها يوم الاول من تموز المنصرم للبدء بها.



اذ تتضمن هذه الخطة التي هي جزء من "خطة السلام" التي طرحها الرئيس الامريكي ترامب في اوائل هذا العام والمسماة على الصعيد الاعلامي بـ"صفقة القرن".



تقتضي هذه الخطة التي تسميها ......





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