العمليات المشتركة تنفي حصول اي اتفاق باعادة البيشمركة الى كركوك

2020/07/06 | 20:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كركوك نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن حصول اتفاق باعادة قوات البيشمركة الكردية الى محافظة كركوك.وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، أن "القيادة عقدت اليوم وبحضور ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوكالات والاجهزة الامنية اجتماعات مع قيادة قوات البيشمركة وقد تم مناقشة القضايا الميدانية المهمة التي تخص مناطق الحدود الفاصله بين حرس الاقليم والقوات الاتحادية على طول الخط الفاصل وكذلك الثغرات والفراغات الامنية التي استغلت من قبل المجاميع الارهابية".وأضاف البيان، أن "اللقاء كان مهنيا هدفه التنسيق والعمل على حل المشاكل والمعوقات لمكافحة الارهاب وضبط الامن في هذه المناطق والتي هي ضمن المهام الاتحادية في مكافحة الارهاب"، نافيا الحديث عن "مناقشة عودة البيشمركة الى كركوك او مناطق اخرى كما روجت لها احدى الجهات السياسية".ودعت قيادة العمليات المشتركة، وسائل الاعلام كافه إلى "استقاء معلوماتها من المصادر الرسمية المخولة للتصريح في قيادة العمليات المشتركة ( خلية الاعلام الامني ، المتحدث باسم العمليات المشتركة) والابتعاد عن تضليل الراي العام او الانسياق مع الاخبار والقصص العارية عن الصحة".

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