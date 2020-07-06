أعراض ليست شائعة لكورونا يجب عدم تجاهلها

2020/07/06 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز “كوفيد-19” هو مرض معد تم تأكيده لدى أكثر من 11 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.وهو ما يجعلنا أشد تركيزا على الأعراض الرئيسية للمرض أكثر من غيرها.وفي الواقع، تشير الدراسات المستمرة إلى وجود أعراض أقل شيوعا للمرض، والتي غالبا ما يتجاهلها الناس من ضمنها الشعور بخدر مؤلم في جميع أنحاء الجسم.[…]

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