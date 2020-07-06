الكهرباء تصدر بيانا بشان مستحقات العاملين في الوزارة

2020/07/06 | 20:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدرت وزارة الكهرباءا بيانا بخصوص تامين جميع مستحقات العاملين في الوزارة وجاء فيه : بالوقت الذي تسعى فيه وزارة الكهرباء لتقديم الخدمة للمواطنين وتكون صوت أبنائها العاملين في جميع مفاصل الوزارة فيما يخص تأمين جميع مستحقاتهم المالية وتمكينهم لضمان مستقبلهم في وظيفة دائمة.وحيث الشكر موصول لجميع من تعاون في إيصال مطالب الاخوة الأجور والعقود والذين تُشكر جهودهم القيمة.نبين أنه لم تبلغ الوزارة بأي كتاب رسمي او موافقة تحريرية او شفهية من مجلس الوزراء بما ذكر حول موافقة رئيس الوزراء على صرف مستحقات اربع شهور بحسب الدائرة الادارية بمقر الوزارة.هذا مع ان الوزارة من واجبها السعي وهي ساعية فعلاً بشتى الطرق لتأمين مستحقات ابنائها الأجور والعقود وقراء المقاييس حيث فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء حول تضمين المستحقات والموافقة على تامينها وصرفها.وعليه توصي الوزارة بالدقة بنشر هكذا اخبار وإستنادها إلى كتب ومخاطبات رسمية تبلغ بها الوزارة رسميا واعتماد ما ينشر من خلال صفحاتها ومواقعها الرسمية.

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