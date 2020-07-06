حقوق الانسان تكشف عن اعطاء مهلة زمنية لاغلاق مخيم للنازحين في بعقوبة

2020/07/06 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاثنين، عن اعطاء مهلة زمنية لاغلاق المخيم الوحيد ببعقوبة.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لجنة الدمج واغلاق المخيمات في ديالى والتي يترأسها نائب المحافظ وعضوية العديد من الدوائر منها الهجرة والمهجرين قررت اعطاء 5 اسابيع مهلة زمنية لاغلاق مخيم […]

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