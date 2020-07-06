قصة صادمت المغرب،، اختطاف طالبة وتركها عارية تنزف بغزارة

2020/07/06 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، البدء بتعقب المتسببين بحادثة اختفاء طالبة تبلغ من العمر 18 عاما، بعد ورود بلاغ من ذويها يفيد باختفائها بشكل غامض لمدة ثلاثة أيام.وقالت تقارير صحفية، ان الطالبة هاجر، عثر عليها مكبلة ومجردة من ملابسها، وتنزف من أنحاء مختلفة من جسدها، بعد جرحها بآلة حادة.وتنحدر الضحية […]

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