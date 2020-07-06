إسرائيل قلقة: نريد دخول العتمة حين يتم تصويرنا من الفضاء!

2020/07/06 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حذر مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، من مخاطر أمنية محتملة في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور أكثر وضوحا لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.ونقلت وكالة “رويترز” عن عمنون هاراري، رئيس البرامج الفضائية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه يعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف المنافسة الدولية […]

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