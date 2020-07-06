عشائر سهل نينوى لـ”العهد نيوز”: نرفض التطاول على الاب الروحي للعراقيين “السيد السيستاني”

2020/07/06 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن نائب رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر في سهل نينوى سعيد مال الله الشبكي، اليوم الاثنين، بان التطاول على مقام السيد السيستاني “دام ظله” من قبل صحيفة الشرق الاوسط السعودي هو التطاول على العراق على اعتبار ان سماحة السيد الاب الروحي لكل العراقيين من شماله الى جنوبه”.وقال الشبكي في حديث خاص لـ […]

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