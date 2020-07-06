2020/07/06 | 20:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..حازم صالح مدرب للديوانية ويساعده سعيد محسن وعبد الزهرة عودة و ماجد عبد الحميد مدربا للياقة وكريم سهيل مدربا لحراس المرمى

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