اقليم كوردستان يسجل 11 وفاة و324 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/06 | 20:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايدت حالات الاصابة بكورونا في اقليم كوردستان خلال الشهرين الاخيرين

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