اللجنة العليا العراقية تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

2020/07/06 | 20:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الاثنين، قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على نطاق اوسع....

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