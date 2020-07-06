اللجنة العليا للصحة ..تغلق العيادات الطبية لأسبوعين وتتخذ قراراً بشأن الحظر

2020/07/06 | 21:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /سكاي برس

اللجنة العليا تشدد على تطبيق الإجراءات الصحية لاسيما ما يتعلق بارتداء الكمام والتباعد الجسدي

و الاستمرار بفرض حظر التجوال الجزئي والكلي

و غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية ابتداء من يوم غد ولمدة أسبوعين

واستئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدودي...

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