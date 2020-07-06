2020/07/06 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ترأس وزير النقل الكابتن العراقي ناصر حسين الشبلي ، اليوم الإثنين ، اجتماعاً موسعاً مع اعضاء هيئة الرأي بحضور الوكيل الاداري للوزارة السيد سلمان صدام البهادلي واعضاء الهيئة من السادة مديري العامين للتشكيلات لمناقشة اهم المواضيع المدرجة ضمن جدول اعمال الهيئة والمعوقات التي توجه الوزارة وتشكيلاتها .استعرض خلال الاجتماع جميع حيثيات عمل تشكيلات الوزارة وطبيعة الخطط المستقبلية لمشاريعها والاصلاحات الجارية التي تصب في خدمة المواطن مع مناقشة البرنامج الحكومي لكل شركة في الوزارة وامكانية المضي والاستمرار بالمشاريع المهمة التي من شانها ان تحقق الجدوى الاقتصادية التي تساهم بشكل فعلي في تعظيم الموارد لمختلف قطاعاتها .ووجه الوزير خلال الاجتماع ادارة الموانئ على اعداد مخطط شامل لارصفة موانئ ام قصر وميناء خور الزبير مع تحديد نسبة الشركة العامة لموانئ العراق مع نسبة الشركات المتعاقدة معها والتاكيد على انجاز كافة الشركات المتعاقدة لتاهيل او تطوير الارصفة للمتطلبات الاساسية المنصوص عليها في بنود العقود ، مشددا على عدم السماح بالاهمال او التلكؤ في العمل وفق الوقت الحدد للانجاز .وتابع : ان الوزارة بدات اليوم بتفعيل الخطوة الاولى للهيئة البحرية باستكمال اعضاء مجلس ادارتها بعد التصويت بالاجماع عليهم خلال الاجتماع كما تم تصويت اعضاء هيئة الرأي بالاجماع على أختيار أعضاء مجلس ادارة للشركة العامة لادارة النقل الخاص، مشدداً على ان يكون اعضاء مجلس الأدارة عناصر فاعلة في الشركة ولديهم القدرة على تحقيق قفزات نوعية لعمل تشكيلهم لغرض النهوض به وفق الظروف الحالية التي نعيشها اليوم .وفي الختام أشاد الوزير خلال الاجتماع بجهود ادارة الشركة العامة لسكك حديد العراق ومساهمتها في تجهيز الاوكسجين للمستشفيات من أجل مساعدة مرضى فيروس كورونا ،وخاصة بعد تجهيزها بكمية كبيرة من الاوكسجين الى مركز صحة محافظة كركوك داعياً جميع شركات الوزارة المساهمة في تقديم كل ما لديها من إمكانات ً لمرضى كورونا والعمل على ديمومة خدمة مواطنينا الراقدين في المستشفيات لغرض علاجهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يوجه باعداد مخطط شامل لارصفة موانئ الجنوب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يوجه باعداد مخطط شامل لارصفة موانئ الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).