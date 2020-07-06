الداخلية تؤكد اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي

2020/07/06 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.

وقال مدير اعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تسجيل صوتي، إن "الخبير الامني هشام الهاشمي، تعرض للاغتيال في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "جثمان الهاشمي الان في ثلاجة الموتى".

بدوره قال مصدر امني، إن "الهاشمي تعرض للاغتيال قرب منزله شرقي بغداد، وبعدها توفي متأثراً بجراحه".

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بغداد اليوم - متابعة

نفى قائد حرس حدود المنطقة الأولى، حماد فاضل دزيي، وصول أي قوة من الجيش العراقي إلى إقليم كردستان أو تركيا، مشيراً إلى أن القوات التي انتشرت مؤخراً في ثلاث نقاط عسكرية قرب الحدود العراقية – التركية تابعة لحرس الحدود.

و

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الإثنين، 06 تموز، 2020، بمقتل عنصر في الحشد العشائري بهجوم شنه تنظيم داعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ(بغداداليوم)، إن "مقاتلا في الحشد العشائري قتل بهجوم لداعش على على نقطة مرابطة امني

بغداد اليوم _ بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن حصول اتفاق باعادة قوات البيشمركة الكردية الى محافظة كركوك.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "القيادة عقدت ال

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