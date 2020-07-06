2020/07/06 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

وزير الداخلية يوجه بإطلاق ترفيعات الموظفين المدنيين فوراً=================يحرص وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي على اعطاء حقوق جميع العاملين في وزارة الداخلية، حيث يتابع سيادته جميع الإجراءات المتعلقة بانصاف الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين. وقد وجه سيادته ، بإطلاق ترفيعات الموظفين المدنيين فوراً على أن لايترتب عليها اي تبعات مالية بالوقت الحاضر لحين اقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ وتحسن الوضع المالي.وتأتي هذه الخطوة من السيد الوزير لاهتمامه بشريحة الموظفين المدنيين أسوة بالضباط والمراتب وما يقدمونه من خدمات خلال عملهم في مفاصل وزارة الداخلية.===============المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

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بغداد اليوم- اربيل

أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 11 وفاة واكثر من 300 اصابة جديدة بفيروس كورونا 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان رسمي انه تم "تسجيل 324 اصابة جديدة في الاقليم بعد اجراء فحوصات على 2798 نموذجا".

بغداد اليوم - بغداد

نظمت وزارة التربية، الاثنين، حملة فحص وبائي فعال لموظفي ومنتسبي الوزارة بهدف تأمين السلامة لهم من فيروس كورونا وفقاً لبيان رسمي.

واوضح المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان لهُ، ان "فريقا متخصصا من قسم الصحة العامة التا

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على نطاق اوسع.

وبحسب وثيقة، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في جلستها الث

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