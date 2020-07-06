مدير مستشفى النعمان يرد على شخص اتهم الكادر الطبي بالتقصير والتسبب بوفاة والده بمضاعفات كورونا

2020/07/06 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

رد مدير مستشفى النعمان، صلاح العزي، اليوم الاثنين، على شخص اتهم إدارة المستشفى ...





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